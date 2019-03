Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Amundi S.A. - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Amundi S.A. Unternehmen: Amundi S.A. ISIN: FR0004125920 Anlass der Studie: ALPHA-Studie Empfehlung: Long seit: 18.03.2019 Kursziel: - Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Benjamin Marenbach Starke operative Entwicklung im Peergroup-Vergleich verdient höhere Bewertung Montega hat in einer neuen ALPHA-Studie die Aktie der Amundi S.A. zum Kauf empfohlen. Der französische Asset Manager ist mit derzeit rund 1.425 Mrd. Euro Assets under Management der weltweit zehntgrößte Marktteilnehmer und zeigte 2018 in einem für die Branche anspruchsvollen Umfeld eine deutliche AuM-Outperformance gegenüber der Industrie. Darüber hinaus verfügt Amundi über die beste Kostenstruktur im Sektor sowie ein überlegenes Distributionsnetzwerk, so dass das Unternehmen künftig noch stärker an der im langfristigen Trend positiven Marktentwicklung partizipieren dürfte. Die Entwicklung der Kapitalmärkte im bisherigen Jahresverlauf lässt nach Ansicht der Analysten zudem ein starkes Q1 erwarten. Nicht zuletzt bieten die jüngst sehr erfolgreiche Akquisitionshistorie und die damit verbundenen Synergien Raum für Spekulationen über weitere akquisitorische Maßnahmen. Aufgrund der klaren Wettbewerbsvorteile und des mehrfach unter Beweis gestellten starken Track-Records hält Montega die derzeitige Bewertung am unteren Ende der Peergroup für nicht gerechtfertigt, so dass ein signifikantes Upside-Potenzial besteht. Montega wird die Entwicklung des Unternehmens fortan genau verfolgen und den Case schließen, sobald das Kurspotenzial ausgeschöpft ist oder sich die Einschätzung der Analysten grundlegend ändert. Eine Übersicht der aktuellen ALPHA-Performance finden Sie unter: https://www.montega.de/alpha-performance/ +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17687.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

