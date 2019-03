An den Aktienmärkten ist die Stimmung in diesen Tagen ziemlich gut. Das verwundert kaum. Immerhin konnten DAX und Co. zuletzt schon wieder ordentlich zulegen. Dennoch wollen wir heute über Anleihen sprechen. Denn, so Thomas Wüst von der valorvest Vermögensverwaltung, auch an den Rentenmärkten gibt es wieder ein paar attraktive Chancen. Zumindest dann, wenn man etwas genauer hinsieht. Thomas Wüst im Gespräch mit Thomas Zuleck von Börse Stuttgart TV.