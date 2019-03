TRIPLE-1, Inc. (stellvertretender Direktor: Takuya Yamaguchi) und Fujitsu Electronics Inc. (stellvertretender Direktor: Junji Ogihara) haben einen Vertriebsvertrag über einen Mining-ASIC (applikationsspezifischer IC) "KAMIKAZE" abgeschlossen, der die weltweit fortschrittlichste 7nm-Prozesstechnologie nutzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190318005136/de/

TRIPLE-1 Fujitsu

--- Hintergrund:

Auf dem Entwicklungsmarkt für Mining-ICs, der enorme Rechenleistung und hohe Energieeffizienz erfordert, wurde die Einführung fortschrittlicher Prozesstechnologie positiv angegangen und genau wie der Entwicklungsmarkt für ICs für Smartphones, der zu den weltweit führenden Herstellerindustrien gehört, kam der Antrieb für die Entwicklung aus der Prozessminiaturisierung in der fortgeschrittenen Halbleiterindustrie. Ab 2019 findet ein Wandel weg vom Mainstream 16nm-Prozess, der das Oligopol traditioneller chinesischer Hersteller in der Region darstellte, hin zum modernen 7nm-Prozess. In der Vergangenheit haben mehrere Unternehmen, darunter japanische Unternehmen, ihren Einstieg in die hochmoderne 7nm-Prozessentwicklung angekündigt, aber im Moment gibt es nur eine Handvoll Hersteller, die es geschafft haben, ASIC (applikationsspezifischer IC, ein speziell für aufwendige Verarbeitungsprozesse entwickelter, ultraschneller IC-Baustein) zu kommerzialisieren.

--- Zweck Perspektive:

TRIPLE-1 ist ein im November 2016 gegründetes Unternehmen für die Entwicklung von Halbleitersystemen, das sich auf modernste Prozesstechnologie spezialisiert hat:

Seit Februar 2017 haben wir mit der Entwicklung des ASIC (applikationsspezifischer IC) "KAMIKAZE" für das Bitcoin-Mining begonnen, das die weltweit fortschrittlichste 7nm-Prozesstechnologie einsetzt.

Etwa ein Jahr später, im Februar 2018, gaben wir das weltweit erste Tape-Out (Design-Abschluss) im hochmodernen 7nm-Prozess für die gleiche Anwendung bekannt und setzten die Vermarktung über TSMC (Taiwan), die weltgrößte Gießerei, fort.

Derzeit ist TRIPLE-1 der einzige Hersteller von ASIC (applikationsspezifischer IC), der die hochmoderne 7nm-Prozesstechnologie in Japan einsetzt und das einzige japanische Unternehmen, das sich der Welt auf dem hochmodernen Markt für Prozessentwicklung stellt.

Fujitsu Electronics entwickelt eine breite Palette von Produkten verschiedener Marken und Hersteller für Märkte auf der ganzen Welt, indem es das globale Netzwerk, das sich sowohl in Japan als auch im Ausland ausbreitet, voll ausschöpft und sich auf die "Marke Fujitsu" konzentriert, die seit vielen Jahren weltweit vertrauenswürdig ist.

Mit der Unterzeichnung dieses Vertriebsvertrages werden wir in der Lage sein, das globale Entwicklungspotenzial von Fujitsu Electronics und die hochmodernen Prozessentwicklungskapazitäten von TRIPLE-1 weltweit zu verbreiten und den tatsächlichen Wert der "japanischen Fertigung" für die Märkte auf der ganzen Welt bereitzustellen. Darüber hinaus werden wir durch den Aufbau einer langfristigen und starken Partnerschaft nicht nur beim Mining ASIC (applikationsspezifischer IC), sondern auch bei der Entwicklung und dem Einsatz von Spitzenprodukten für verschiedene Bereiche und Anwendungen zusammenarbeiten.

--- TRIPLE-1 "KAMIKAZE" Produktmerkmale:

1. Verwendet die weltweit fortschrittlichste 7nm-Prozesstechnologie

Entwicklung des weltweit ersten "KAMIKAZE", eines ASIC (applikationsspezifischer IC) für das Bitcoin-Mining unter Verwendung der 7nm-Prozesstechnologie des weltweit führenden Unternehmens TSMC (Taiwan) und Bewertung der ersten Tape-Out-Version (erste Generation), Leistungsfähigkeit: 52 J TH wurde erreicht (gemessen am 26. September 2018).

2. Reduzierter Energieverbrauch, der zur Schonung der Energieressourcen beiträgt

Durch den Betrieb mit Ultra-Low-Voltage (0,3 V oder weniger) und den geringen Stromverbrauch ist es möglich, zur Reduzierung des enormen Energiebedarfs fürs Mining und die Schonung der Energieressourcen bei gleichzeitig hoher Leistung beizutragen.

3. Hohe Kühleffizienz durch Änderungen im Gehäuse

Um eine höhere Kühleffizienz zu erreichen, haben wir eine Struktur (Exposed Die - FCBGA) angenommen, in der die Rückseite des Siliziumchips auf dem Gehäuse freigelegt wird, um eine höhere Kühleffizienz zu erreichen, die Chipgröße wurde in 7 mm 7 mm gekapselt.

--- Überblick TRIPLE-1:

Name des Unternehmens: TRIPLE-1, Inc.

Unternehmenszentrale:

7F IT Bldg.?,1-14-20 Hakataeki-Higashi, Hakata-ku Fukuoka-shi, Fukuoka, Japan

Repräsentanten: stellvertretender Direktor CEO Takuya Yamaguchi

Kapital: 3.662 Millionen 895 Tausend und 398 Yen (einschließlich Kapitalrücklagen)

--- Merkmale von Fujitsu Electronics:

Als "Electronics General Trading Company", die zur Entwicklung der Kundengeschäfte beiträgt, indem sie eine umfangreiche Palette von Fujitsu-Markenprodukten anbietet, die sich auf LSIs mit Spitzentechnologie und eigenen Produkten sowie Herstellerprodukte im In- und Ausland konzentrieren, mit umfassender Unterstützung einschließlich Vertrieb, Technologie, Lösungsdienstleistungen, Logistikdienstleistungen und mehr. Mit 13 Standorten in Japan und 20 Standorten in Übersee haben wir ein globales Vertriebssystem aufgebaut, das eine breite Lösungspalette im Angebot hat und ein konsistentes Netzwerk bildet, das in der Lage ist, zeitnah auf Kundenwünsche zu reagieren, von der Produktbeschaffung über die Entwicklung bis hin zur Massenproduktion.

--- Übersicht Fujitsu Electronics:

Name des Unternehmens: Fujitsu Electronics Inc.

Unternehmenszentrale:

2-100-45, Shin-Yokohama, Kohoku-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan

Repräsentanten: Präsident und stellvertretender Direktor Junji Ogihara

Kapital: 4.877.683.581 Yen

Website: http://www.fujitsu.com/jp/fei/en/

--- Über die Marke:

Eigennamen wie die aufgeführten Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190318005136/de/

Contacts:

Zu dieser Pressemitteilung:

TRIPLE-1, Inc.

Pressestelle

GAKU MATSUSHIMA

info@triple-1.com

Bezüglich Vertrieb und Produkten:

Fujitsu Electronics Inc.

fei-triple1@dl.jp.fujitsu.com