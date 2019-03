St. Gallen - Der vorherrschende Fachkräftemangel der Informatikbranche ist kein Geheimnis. Viele Unternehmen schreiben Stellen aus und erhalten vergleichsweise wenige bis kaum Bewerbungen. Damit sich das in Zukunft ändert, wird in St.Gallen für Lernende der Weg geebnet.

Am 6. und 12. März 2019 fanden bei der Abacus Research AG in Wittenbach Informationsabende für Oberstufenschüler statt. Das Interesse war sehr gross. Insgesamt 120 potenzielle Lernende stellten sich an beiden Abenden in den Räumlichkeiten der Abacus Research AG in Wittenbach den teilnehmenden Firmen vor und lernten unter anderem, die Ausbildung bei der EGELI Informatik kennen. Während zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...