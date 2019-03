FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen-Chef Herbert Diess hat sich in großem Stil mit Aktien des von ihm geführten Autobauers eingedeckt. Diess habe Stammaktien für knapp 2,1 Millionen Euro über das Handelssystem Xetra erworben, geht aus einer Pflichtmitteilung des DAX-Konzerns hervor. Aktienkäufe durch Manager werden typischerweise von den Anlegern als Vertrauensbeweis in das eigene Unternehmen gewertet. VW-Aktien steigen am Nachmittag um 0,9 Prozent auf 145,56 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2019 11:25 ET (15:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.