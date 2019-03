Al Zahrawi Medical Supplies neues Vertriebsunternehmen für den Golfkooperationsrat

SpeeDx Pty. Ltd. hat bekannt gegeben, mit Al Zahrawi Medical Supplies LLC einen neuen Partner für den Vertrieb von ResistancePlus- und PlexPCR-Tests in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi Arabien, Oman, Bahrein und Katar unter Vertrag genommen zu haben.

SpeeDx ResistancePlus tests combine detection of infection with genetic markers linked to antibiotic resistance. Tests include ResistancePlus GC (pictured) for Neisseria gonorrhoeae detection with markers for ciprofloxacin susceptibility, and ResistancePlus MG for Mycoplasma genitalium detection with genetic markers for azithromycin resistance. (Graphic: Business Wire)

"Al Zahrawi Medical ist in der Region der führende Lieferant für medizinische und diagnostische Artikel. Er ist damit der perfekte Partner, um unser Geschäft in den Golfkooperationsrat auszudehnen (Gulf Cooperation Council, GCC)", sagt Colin Denver, CEO von SpeeDx. "Unsere Produkte gehen die weltweiten Probleme der Resistenzfähigkeit gegen Antibiotika und die Fortpflanzungsmedizin an. Mit diesem Abschluss werden erfreulicherweise noch mehr Labore Zugang zu unseren ResistancePlus-Tests für das Mycoplasma genitalium und Gonorrhö erhalten, um Patienten weltweit unsere resistenzgeführte Therapie zukommen zu lassen."

Die SpeeDx ResistancePlus-Tests liefern wertvolle Informationen, da sie die Erkennung einer Infektion mit genetischen Markern zur Resistenz gegen Antibiotika kombinieren dies befähigt Ärzte, fundierte Therapieentscheidungen zu treffen. Die resistenzgeführte Therapie galt als Vorbote eines umfassenden Durchbruchs im Management bakterieller Infektionen. Denn sie liefert den behandelnden Ärzten Informationen zur Empfindlichkeit der Infektion oder zum Resistenzstatus gegenüber Erstlinien-Antibiotika, was die Heilungsraten verbessert und die Kosten im Gesundheitssektor insgesamt senkt.1,2

ResistancePlus GC* kombiniert die Erkennung von Neisseria gonorrhoeae (GC) mit Markern für die Ciprofloxacin-Empfindlichkeit. ResistancePlusMG* erkennt gleichzeitig das Mycoplasma genitalium und die genetischen Marker für eine Azithromocin-Resistenz. SpeeDx plant darüber hinaus die Freigabe eines neuen ResistancePlusMG-Tests für Resistenzmarker bei Behandlungsversagen mit einem Zweitlinienantibiotikum sowie des ResistancePlus MP-Tests für das Mycoplasma pneumoniae und von Marcrolid-Resistenzmarkern. Das SpeeDx-Portfolio umfasst PlexPCR VHS ein Multiplex-Test zum Nachweis vom Herpes-Simplex-Virus (1 und 2), Varicella-Zoster und Treponema pallidum (Syphilis) sowie PlexPCR HSV-1, 2 und VZV das Multiplex-Herpesvirus-Panel.

*nicht in den USA verfügbar.

Über SpeeDx

SpeeDx wurde 2009 gegründet und ist ein in Australien ansässiges Privatunternehmen mit Niederlassungen in London und den USA sowie Vertriebspartnern in ganz Europa. SpeeDx spezialisiert sich auf molekulardiagnostische Lösungen, die über einfache Erkennung hinausgehen, um umfassende Informationen für ein besseres Patientenmanagement zu bieten. Die innovative Technologie für quantitative Echtzeit-Polymerasekettenreaktion (qPCR) hat zur Förderung marktführender Multiplex-Detektion und Priming-Strategien geführt. SpeeDx verfügt über ein Portfolio von CE-IVD-Kits zur Erkennung von infektiösen Krankheitserregern, Geschlechtskrankheiten (sexually transmitted infection, STI) sowie antimikrobiellen Resistenzmarkern und führt aktuell klinische Studien für die FDA-Zulassung im Jahr 2019 durch. Die ResistancePlus-Tests von SpeeDx ermöglichen eine resistenzgeleitete Therapie, wodurch bessere Patientenergebnisse erzielt werden, indem Ärzte informierte klinische Entscheidungen fällen können.

Weitere Informationen zu SpeeDx finden Sie unter: http://plexpcr.com

