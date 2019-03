Die Commerzbank hat Infineon mit "Buy" und einem Kursziel von 25 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Chipkonzern sei am besten positioniert, um vom Schwung in den besonders schnell wachsenden Teilsegmenten Automotive und Industrial zu profitieren, schrieb Analyst Florian Treisch in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen gehe mit "voller Kraft voraus" und dürfte weiterhin Marktanteile gewinnen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-03-18/17:24

ISIN: DE0006231004