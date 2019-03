Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Auch wenn S&P-500- und Nasdaq-Composite-Index im frühen Geschäft am Montag erneut Jahreshochs markiert haben - in der Breite tut sich bei den US-Aktienindizes wenig. Zur Mittagszeit in New York liegen alle wichtigen Indizes wieder nahe an ihren Freitagschlussständen. Der Dow-Jones-Index liegt minimal zurück bei 25.818 Punkten. Er wird erneut gebremst von Kurseinbußen beim Schwergewicht Boeing. Insgesamt herrsche im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch Zurückhaltung, heißt es.

"Die Frage ist, wie lange die Zinspause andauern wird", sagt Esty Dwek, Senior Investment Stratege bei Natixis Investment Managers mit Blick auf die Bekanntgabe der Beschlüsse der US-Notenbanker am Mittwoch. Sein Haus rechne mit einer Stabilisierung der Konjunktur, nicht nur in den USA, so dass es eine Zinserhöhung in diesem Jahr schon geben könne, so der Teilnehmer.

Eher ein Randthema ist für die US-Börsen der Brexit. Die britische Premierministerin Theresa May will in dieser Woche erneut über ihren Plan mit der EU zum Austritt abstimmen lassen. Die Regierung werde den Vertrag nur dann erneut zur Abstimmung stellen, wenn sich eine Zustimmung abzeichne, sagte Finanzminister Philip Hammond am Sonntag der BBC.

Boeing-Aktie fällt weiter

Für die Boeing-Aktie geht es weiter abwärts - diesmal um 2,2 Prozent. Das kostet den Dow allein rund 60 Punkte. Nachdem die Maschinen des Typs 737-MAX 8 nach zwei Abstürzen innerhalb weniger Monate praktisch weltweit am Boden bleiben müssen, treten nun innerhalb der USA Differenzen zutage. Das US-Verkehrsministerium wolle die Zulassung des Typs durch die US-Flugsicherheitsbehörde FAA prüfen, so mit den Vorgängen vertraute Personen. Derweil sagte Boeing-Chef Dennis Muilenburg, Software-Update und das Piloten-Handbuch zur Bedienung des sogenannten Trimmsystems MCAS seien auf der Zielgeraden. Boeing hat die Auslieferung des Maschinentyps ausgesetzt.

Für Apple geht es um 0,6 Prozent nach oben. Der iPhone-Hersteller will mit neuen iPad-Modellen neuen Schwung in das iPad-Geschäft bringen, das seit fünf Jahren sinkende Umsätze aufweist.

Einen Kurssprung um fast 9 Prozent nach oben machen Worldpay. Der Finanzdienstleister FIS aus Florida übernimmt den Zahlungsabwickler und bewertet ihn inklusive Schulden mit 43 Milliarden Dollar. Fidelity National Information Services (FIS) bietet pro gehaltener Aktie 0,9287 FIS-Aktien und 11 US-Dollar in bar. Die Aktie des Käufers FIS kommt um 1,7 Prozent zurück. Die Transaktion ist eine der größten ihrer Art im schnell konsolidierenden Zahlungsverkehr.

Der US-Stahlhersteller Steel Dynamics rechnet im ersten Quartal 2019 mit einem im Vergleich zum Vorjahr geringeren Ergebnis. Andererseits wirkten jüngste Preiserhöhungen bei Stahlblech positiv, was zu einer erhöhten Auftragsaktivität und erneuerten Auftragsbeständen führe, so das Unternehmen. Der US-Produzent geht davon aus, dass sich der heimische Stahlverbrauch im Laufe des Jahres weiter erhöhen wird. Börsianer werten die Aussagen offenbar als weitgehend neutral für die Aktie, sie tendiert knapp behauptet.

Kursverdoppler bei Dermira

Kraft Heinz droht eine Abstufung der Bonität durch die Ratingagentur S&P Global, nachdem das Unternehmen der Pflicht zur Vorlage eines Dokuments bei der Börsenaufsicht nicht zeitgerecht nachkommen ist. Die Aktie büßt 1,6 Prozent ein.

Synaptics brechen um knapp 20 Prozent ein. Das Unternehmen hat nicht nur den Rücktritt seines CEO mitgeteilt, sondern auch einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende dritte Geschäftsquartal gegeben. Ursächlich für die schwache Entwicklung sei die geringere Nachfrage in China, erklärte das auf Sensortechnologie spezialisierte Unternehmen.

Über eine glatte Kursverdopplung können sich die Aktionäre von Dermira freuen. Das Biotechnologie-Unternehmen hat in Studien die primären Endpunkte für ein in der Erprobung befindliches Neurodermitis-Medikament erreicht.

Wenig Bewegung bei Euro und Öl

Der Euro zieht leicht auf 1,1339 Dollar an, nach rund 1,1320 Dollar im späten US-Handel am Freitag. Die nächsten Impulse erwarten Marktteilnehmer am Devisenmarkt vom Ergebnis der US-Notenbanksitzung. Unter Druck steht derweil das Pfund Sterling. Es fällt von 1,3291 Dollar am Freitag auf 1,3233. Zunehmende Spekulationen auf eine dritte Ablehnung der Brexit-Vereinbarung von Premierministerin Theresa May mit der EU lasten auf der Währung.

Die Ölpreise ziehen leicht an auf Viermonatshochs. Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihre Verbündeten haben sich darauf geeinigt, die Produktionskürzungen bis Ende Juni fortzusetzen. Daher soll das Treffen im April wahrscheinlich abgesagt werden, wie der saudi-arabische Energieminister Khalid al-Falih sagte. Das stützt die Preise. Brentöl verteuert sich um 0,4 Prozent auf 67,39 Dollar je Barrel.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.826,94 -0,08 -21,93 10,71 S&P-500 2.824,49 0,07 2,01 12,67 Nasdaq-Comp. 7.683,65 -0,06 -4,87 15,80 Nasdaq-100 7.300,08 -0,09 -6,91 15,33 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,43 -0,4 2,43 122,7 5 Jahre 2,40 0,5 2,39 47,3 7 Jahre 2,49 0,5 2,49 24,4 10 Jahre 2,59 0,1 2,59 14,7 30 Jahre 3,01 0,0 3,01 -5,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:27 Uhr Fr, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1338 +0,10% 1,1339 1,1326 -1,1% EUR/JPY 126,22 -0,05% 126,49 126,36 +0,4% EUR/CHF 1,1343 -0,04% 1,1356 1,1357 +0,8% EUR/GBP 0,8571 +0,59% 0,8536 0,8528 -4,8% USD/JPY 111,33 -0,15% 111,55 111,58 +1,5% GBP/USD 1,3227 -0,49% 1,3285 1,3282 +3,6% Bitcoin BTC/USD 3.966,45 -0,01% 3.950,25 3.903,75 +6,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,96 58,52 +0,8% 0,44 +28,0% Brent/ICE 67,39 67,16 +0,3% 0,23 +23,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.304,22 1.302,31 +0,1% +1,91 +1,7% Silber (Spot) 15,36 15,30 +0,4% +0,06 -0,9% Platin (Spot) 832,50 830,50 +0,2% +2,00 +4,5% Kupfer-Future 2,91 2,90 +0,1% +0,00 +10,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2019 12:32 ET (16:32 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.