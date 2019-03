Nach der Korrektur in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres sieht es in diesem Jahr wieder sehr positiv für die Aktie des Softwareentwicklers SAP aus. Anfang Januar konnte beim Stand von 83,90 Euro ein Boden gefunden und anschließend eine neue Aufwärtsbewegung gestartet werden. Diese hat den Kurs inzwischen um fast 18 Prozent auf über 99 Euro ansteigen lassen. Am Freitag gelang dem DAX-Titel nach einem Kursgewinn von etwa 2,5 Prozent der Sprung auf ein neues 2019er-Hoch bei 99,05 Euro. ... (Alexander Hirschler)

