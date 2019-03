Nach dem Verlust letzten Jahres scheint die Apple Aktie zum Jahresbeginn erneut an Wert zu gewinnen und schafft somit einen Trendwechsel nach oben. Die SMAs zeigen drei Verkaufssignale an, von denen eines in Kürze neutralisiert werden könnte, da die Durchschnittslinie (38) auf die sinkende SMA (100) zugeht. Das Kaufsignal, das bald erfolgen könnte, könnte dem Kurs einen weiteren Schwung nach oben verleihen. Dies unterstützte auch der RSI (14) mit dem Eintreten in die extreme Zone sowie der MACD. ... (Anna Hofmann)

