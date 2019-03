Keine Firma, und sei sie noch so klein, kommt ohne moderne, digitale Buchhaltung aus. Und die funktioniert mittlerweile auch online gut. Worauf es bei der Wahl der richtigen Software ankommt.

Was glauben Sie, zu welchem Hilfsmittel greifen Start-ups, Kleinst- und Einzelunternehmer oder Freiberufler am häufigsten, wenn es um die Buchhaltung für ihr Geschäft geht? Cloud-gestützte, automatisierte Dienste? Mitnichten. "Unsere größten Wettbewerber sind nach wie vor Excel und Word", sagt Christian Steiger. Er weiß, wovon er spricht: Steiger ist Geschäftsbereichsleiter Unternehmensentwicklung bei der Haufe Group, die mit ihrer Marke Lexware den Bereich Finanzbuchhaltungssoftware anführt.

Jeder Selbstständige ist verpflichtet, eine jährliche Einnahmen-Überschuss-Rechnung oder sogar eine Bilanz mit doppelter Buchführung aufzustellen. Das klassische Arbeiten an Tabellen und T-Konten mit den Office-Klassikern hält Steiger für problematisch: "Wer seine Buchhaltung noch mit diesen Lösungen macht, bewegt sich mittlerweile in einer rechtlichen Grauzone." Schließlich muss die Buchhaltung den GoBD entsprechen - den "Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff". Die Steuerbehörden verlangen zudem Steuervoranmeldungen und Erklärungen mittlerweile per Elektronischer Steuererklärung, kurz Elster, was eine Software mit entsprechender Elster-Schnittstelle erfordert. Dass die Gratis-Tabellenvorlagen für die Buchhaltung, die sich zu Tausenden im Internet finden, diesen Anforderungen genügen, darf getrost bezweifelt werden.

Kaum jemand, der ein Unternehmen gründen oder weiterentwickeln will, reißt sich um den "Papierkram", selbst wenn er bequem am Bildschirm zu bewerkstelligen ist. Kunden verwalten, Angebote schreiben, Rabatte einräumen, Rechnungen schreiben, betriebliche Einnahmen und Ausgaben buchen, Steuererklärungen vorbereiten und per Elster verschicken - all das kostet viel Zeit und erfordert Know-how. Zusätzlich hält es insbesondere Einzelunternehmer, Freiberufler sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), bei denen der Chef selbst die Buchhaltung übernimmt, davon ab, mehr Ressourcen in ihr eigentliches Geschäft zu stecken.

Digitale Helfer sparen da wertvolle Zeit sowie Geld für Steuerberater oder Buchhalter und sorgen zugleich für Überblick über die Geschäftsentwicklung. Doch wie finden Selbstständige das richtige Tool? Software-Übersichten weisen über 120 verschiedene Programme und Lösungen rund um das Thema Finanzbuchhaltung aus, darunter auch bekannte Namen wie Sage, Buhl, Infor oder sogar SAP.

Großen, umfassenden und skalierbaren Universallösungen für verschiedene Unternehmensgrößen - vom Einzelunternehmer bis hin zum international aufgestellten Konzern - stehen spezialisierte Lösungen gegenüber, etwa für einzelne Branchen wie Einzelhandel, Industrie oder Logistik, sowie Spezialthemen wie die Anlagebuchhaltung oder Filialcontrolling. Dabei gibt es heute zwei unterschiedliche Arten von Anbietern: Auf der einen Seite stehen Softwarehäuser, die ihre Programme noch mit CD und Handbuch im Karton verkaufen. Auf der anderen Seite drängen vermehrt auch weniger bekannte Cloud- und App-Anbieter auf den Markt, die einfach im Webbrowser laufen und eine monatliche Nutzungsgebühr verlangen. Wie also die richtige Lösung finden, die allen rechtlichen Anforderungen genügt und den eigenen Bedürfnissen entspricht?

Genügt die Software auch den Erfordernissen des Steuerberaters?

Cloud-basierte Softwaredienste wie Billomat, Sevdesk, Fastbill, Debitoor oder Buchhaltungsbutler sind auf dem Vormarsch. Diese sogenannten SaaS-Angebote (Software as a Service) sind auch mobil auf dem Tablet oder Smartphone nutzbar und benötigen lediglich Internetverbindung und Login, damit Software und Buchungsdaten immer und allerorts nutzbar sind. Der Trend ist klar: "Die Zukunft wird die Cloud sein", ist Steiger überzeugt. "Unsere Neukunden nutzen vor allem unsere Cloud-Lösungen, weil sie auch mobil arbeiten." Insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...