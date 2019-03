Mannheimer Morgen zur möglichen Großfusion bei den Banken Überschrift: Sinn erscheint fraglich Nationale Wirtschafts-Champions sind bei der Politik aktuell in Mode, besser noch europäische - wenn nicht gar Weltmarktführer. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier propagiert eine europäische Industriepolitik, die kontinentale Konzerne im globalen Wettbewerb stärken soll. Beim jetzt angestoßenen möglichen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank drängt sich der Verdacht auf, dass Finanzminister Olaf Scholz neben seinem Kabinettskollegen Altmaier ebenfalls mit einem Zusammenschluss von mindestens nationaler Tragweite glänzen will. Ob die unter tätiger Mithilfe von Scholz ins Rollen gebrachten Fusionsverhandlungen der beiden Banken auch betriebswirtschaftlich Sinn ergeben, scheint indes fraglich. Das Management beider Geldinstitute vermittelt eher den Eindruck, gezwungenermaßen denn begeistert miteinander zu reden. Bei beiden Banken türmen sich die Probleme, viele davon haben noch mit den zurückliegenden großen Fusionen zu tun - der von Deutscher Bank und Postbank sowie der von Commerzbank und Dresdner Bank. Am gravierendsten scheint allerdings, dass die Finanzbranche zunehmend durch die Digitalisierung unter Druck gerät, den Tech-Konzerne wie Google, Apple und Co. gleichermaßen ausüben wie aufstrebende Start-ups. Wer sich in einem solchen Umfeld wie Deutsche und Commerzbank mit einem gewaltigen Zusammenschluss - sprich mit sich selbst - beschäftigen müsste, droht komplett den Anschluss zu verlieren. Und wäre womöglich nicht einmal ein nationaler Champion. Mit diesem Szenario sollten sich allzu ehrgeizige Industriepolitiker einmal auseinandersetzen, bevor sie von großen Fusionen träumen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Florian Kranefuß, Jost Bauer

