US-Staatsanleihen haben am Montag im Verlauf moderate Verluste verzeichnet. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern rückt bereits die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch in den Fokus der Anleger.Am Markt wird zwar nicht mit geldpolitischen Änderungen gerechnet. ...

