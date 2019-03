Apple konnte am Montag nur noch einen kleinen Gewinn für die eigene Aktie verbuchen. Dabei aber stimmt das große Bild bestens. Wahrscheinlich befindet sich Apple direkt auf dem Weg dazu, auch noch die Grenze von 200 Euro zu avisieren, meinen die charttechnischen Analysten. Die Aktie befindet sich jetzt in einem klaren charttechnischen Aufwärtstrend, bei dem es kaum noch Befürchtungen in Richtung einer erneuten Umkehr gen Süden gibt.

Die Aktie hatte darunter gelitten, dass der Umsatz im vierten ... (Frank Holbaum)

