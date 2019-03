338 Aussteller präsentieren sich am 14. April auf der BioOst in Leipzig. Damit ist die siebte BioOst, die in diesem Jahr erstmals am neuen Standort Leipzig stattfindet, zum ersten Mal größer als die BioWest. "28 Prozent mehr Aussteller als am alten Standort Berlin - das ist ein gewaltiger Vertrauensvorschuss, über den wir uns natürlich sehr freuen", so...

