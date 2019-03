"Badisches Tagblatt" zur Krim:

"Alle wissen: Die Krim ist weg. Es ist ein eingefrorener Konflikt, dessen Lösung jedenfalls mittelfristig nicht zu erreichen ist. Die Russen erzählen die Krim-Geschichte ganz anders, die Sichtweisen sind momentan nicht in Einklang zu bringen. Die Halbinsel ist allenfalls noch das Faustpfand, mit dem man versuchen kann, im Osten der Ukraine die territoriale Souveränität des Staates aufrecht zu erhalten. Darauf allerdings muss der Westen beharren. Auch wenn sich in der Ukraine politisch längst nicht alles zum Positiven entwickelt, im Gegenteil, muss man immer bedenken, wer in dem Konflikt der Schwächere ist. Daher wäre es wünschenswert, wenn der Westen der Ukraine und der Krim nicht nur zum Jahrestag mehr Aufmerksamkeit schenken würde. Es ist Zeit für einen neuen Anlauf im Normandie-Format zwischen Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich. Nicht als ein nutzloses Ritual, aber mit dem ernsten Willen, im Gespräch zu bleiben. Nur so bleibt die Krim ein Thema."/yyzz/DP/nas

AXC0007 2019-03-19/05:35