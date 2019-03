Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BCO: Boeing am 18.3. -1,77%, Volumen 192% normaler Tage , WDP: Walt Disney am 18.3. -1,60%, Volumen 254% normaler Tage , PRG: Procter & Gamble am 18.3. -0,91%, Volumen 79% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 18.3. 1,43%, Volumen 90% normaler Tage , MSFT: Microsoft am 18.3. 1,43%, Volumen 105% normaler Tage , GOS: Goldman Sachs am 18.3. 2,12%, Volumen 101% normaler Tage , Dow Jones: +0,25% Aktie Symbol SK Perf. Goldman Sachs GOS 202.470 2.12% Microsoft MSFT 117.570 1.43% UnitedHealth UNH 255.000 1.43% ...

