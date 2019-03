Tappy Tech bietet das 'fehlende Element' -- eine einzigartige Kartenbereitstellungslösung für den Uhren- und Schmuckmarkt, die die Masseneinführung von Zahlungen mit Wearables ermöglicht.



Hong Kong (ots/PRNewswire) - Tappy Technologies ist stolz darauf, seine einzigartige Kartenbereitstellungslösung für Wearables - Universal Passive Provisioning Unit - auf der Money20/20 Asia in Singapur vorzustellen. Diese Technologie ermöglicht es den Verbrauchern, ihre Kredit- oder Debitkarteninformationen in ihre traditionelle Armbanduhr und ihren Schmuck zu übertragen, so dass sie bequem, aber mit Stil einkaufen können.



Tappy Technologies (Tappy Tech oder "Tappy") hat in den letzten Jahren für Schlagzeilen gesorgt und eine Zahlungslösung in Form eines batterielosen Chips entwickelt, der in jede Uhr oder jedes Schmuckstück eingebettet werden kann. Diese Technologie ist sehr sicher, da Benutzer ihre Identität vor dem Kauf mit einem Fingerabdruck überprüfen müssen.



Wayne Leung, CEO von Tappy Tech, erklärte auf dem Mobile World Congress im vergangenen Monat vor den weltweit führenden Technologieexperten, dass es zwei Hauptfaktoren gibt, um Verbraucher für den Kauf einer Uhr zu gewinnen - zum einen das repräsentative Design und zum anderen die Funktionalität.



In diesem Sinne strebt Tappy an, die 20 Milliarden US-Dollar teure traditionelle Uhrenindustrie mit ihrer Technologie zu fusionieren, um Zahlungen mit Wearables weiter zu popularisieren.



"Wenn wir wollen, dass die Masseneinführung von zahlungsfähigen Wearables stattfindet, dann müssen wir über die traditionellen Methoden der Kartenpersonalisierung hinausgehen. Tappy strebt eine globale Skalierung des Zahlungsgeschäfts mit Wearables an, indem es die Endverbraucher selbst in die Lage versetzt, ihre bestehenden Karteninformationen nahtlos und sicher in ihre Lieblingsmarkenuhren, Accessoires und ihren Schmuck zu übertragen", sagte Leung.



Tappy hat bereits ein komplettes Wearable Payment Ecosystem etabliert, das Unternehmen aus den Bereichen traditionelle Uhren, Schmuck, große Kartensysteme und Banken umfasst. Tappy bietet seinen Markenpartnern die zertifizierte Wallet-Applikation und -Plattform an, die es ihnen ermöglicht, ihre Produkte zu innovativen mobilen Zahlungssystemen zu entwickeln und diesen florierenden Markt für mobile Zahlungen zu erschließen.



Tappy Technologies (Tappy Tech oder "Tappy") ist ein weltweit führender Integrator von Zahlungslösungen über Wearables mit Verbindungen zu Banken und Kartennetzwerken. Sein operatives Geschäft erstreckt sich auf Nordamerika und die Regionen APAC und EMEA. Tappys digitale White-Label-Angebote und Hardwarelösungen sind uneingeschränkt vertrauenswürdig und durch Branchenstandards zertifiziert, darunter PCI und EMVCo.



