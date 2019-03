Frank Thelen ist durch die "Höhle der Löwen" zum Popstar der deutschen Start-up-Welt geworden. Seine Firmenbeteiligungen organisiert er über sein Unternehmen Freigeist. Das Tagesgeschäft führen seine vier Partner.

Es ist schwer, Frank Thelen zu übersehen. Seine lebensgroße Pappfigur steht in den Buchhandlungen der Republik, seine Autobiografie steht seit Monaten auf den Bestsellerlisten. Er tingelt durch die Republik, spricht auf Podien, in TV-Talkshows - vor allem über seine Vision, einen deutschen Technologie-Weltmarktführer aufzubauen.

Er hat Millionen durch den Verkauf der Fotoplattform ip.labs an den japanischen Konzern Fujifilm verdient und betätigt sich seitdem mit seiner Bonner Beteiligungsfirma Freigeist als Frühförderer von Start-ups. Freigeist verkaufte die To-Do-Listen-App Wunderlist an Microsoft - oder die Taxi-App MyTaxi (heute: Free Now) an Daimler.

Doch nicht alle Beteiligungen enden in einem glücklichen Exit. Das beweist Thelens aktuelle Fehde mit dem Bonner Gründer David Schirrmacher, an dessen Modefirma Von Floerke sich Thelen in der Fernseh-Gründershow "Die Höhle der Löwen" beteiligt hatte.

Wie arbeitet der Start-up-Investor? Und vor allem mit wem?Thelen - das ist keine One-Man-Show. Hinter dem TV-Star stehen bei Freigeist vier Partner, die das Tagesgeschäft führen und Thelen mit ihrem Fachwissen unterstützen. Die WirtschaftsWoche stellt sie vor.Alex Koch: der Techniker"Wenn Frank technische Fragen hat, kommt er zu mir", sagt Alex Koch. Der 43-Jährige ist bei Freigeist für den Bereich Technik zuständig - den Sachverstand hat er sich an der Uni geholt, indem er Fächer wie Geologie, Physik, Materialwissenschaft, Mathematik, Energieversorgung und Informatik belegte. Thelen lernte er im Jahr 2003 kennen, später bauten sie zusammen die Fotoplattform ip.labs auf.

Wenn die anderen Partner von Freigeist überlegen, bei einem Start-up einzusteigen, kommen sie zuerst zu Koch. "Ich analysiere, ob die Produkte physikalisch, elektronisch oder software-mäßig funktionieren können." Dabei verlässt er sich nicht nur auf sein Bauchgefühl, sondern arbeitet viel mit eigenen Rechenmodellen.

So nahm er sich auch das elektrische Flugtaxi Lilium vor: "Ich habe überlegt, ob so ein Flugtaxi überhaupt abheben kann, ob die Leistung und die Energiedichte einer Batterie ausreichen, um so ein Flugzeug in die Luft zu bekommen." Erst nachdem er keine Bedenken ...

