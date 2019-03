Historisch betrachtet gab es immer wieder Wendepunkte. Auch jetzt befinden wir uns in einer solchen Zeit. Anleger und strategische Investoren müssen sich darauf einstellen. Und Europa muss aufpassen.

Die Welt befindet sich im Umbruch - in vielerlei Hinsicht. Eine Weltmacht wird abgelöst. Menschliche Arbeit wird von Maschinen übernommen. Daten sind die neuen Rohstoffe. Die Schnelligkeit dieses Wandels ist atemberaubend. Dass uns das Angst macht ist menschlich, doch sollten wir nicht in Schockstarre verfallen.

Geopolitische Machtblöcke verschieben sich zugunsten Chinas

Wir erleben gerade den Sturz der USA als globale Wirtschaftsvormacht mit heute etwa 20 Billionen US-Dollar Bruttoinlandsprodukt (BIP). In voraussichtlich zehn Jahren werden sie von China (aktuell zirka 14 Billionen US-Dollar BIP) als größte Volkswirtschaft der Welt abgelöst.

Damit einher geht die Transformation Chinas von der billigen Werkbank der Welt zu einer stärker binnenwirtschaftlich orientierten Volkswirtschaft. Gestiegene Löhne, eine breitere Mittelschicht und eine zunehmende Urbanisierung treiben den Wandel voran. Hinzu kommt die Fokussierung auf Qualität anstatt Quantität und auf tiefere Wertschöpfungsketten mit höherwertigen, technologisch anspruchsvollen Produkten. Staatlich vorgegebene Entwicklungspläne, beispielsweise "Made in China 2025", untermauern diesen Wandel. Ziel ist, in zehn klar definierten Zukunftsbranchen bis Mitte des kommenden Jahrzehnts die globale Technologieführerschaft inne zu haben und einen großen Teil der Wertschöpfungsketten im Land abzudecken; angefangen bei Künstlicher Intelligenz über neue Energien, Fahrzeugtechniken bis hin zu Medizin. Dafür wird der Forschung und Entwicklung sowie der Ausbildung junger Menschen höchste Priorität eingeräumt. Auch der Ausbau der "Neuen Seidenstraße" und die Sicherung von Rohstoffvorkommen und landwirtschaftlichen Ressourcen - etwa durch ein stärkeres Engagement in Afrika - unterstützen den Aufstieg Chinas.

Die USA stemmen sich dagegen

US-Präsident Trump hingegen versucht, den Wandel mit "America-first" aufzuhalten - ...

