Der Dax dürfte den verhaltenen Wochenauftakt fortsetzen. Nach Verlusten am Montag gibt es zunächst keine klare Tendenz - oder starke Impulse.

Atempause für die Dax-Rally. Nachdem die Börsenwoche am Montag einen verhaltenen Auftakt erlebt hat, deuten die Anzeichen auf einen verhaltenen Handelsstart am Dienstag. Vorbörslich notiert der Dax praktisch unverändert rund acht Punkte im Minus. Am Montagabend hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent tiefer bei 11.657 Punkten geschlossen.

Die Impulse aus Übersee fallen gemischt aus, die Wall-Street-Indizes gingen allesamt im Plus aus dem Handel, japanische Börsenbarometer verzeichneten leichte Verluste. In beiden Märkten hielten sich Anleger wegen der anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank zurück. Nach nachrichtliche starken Montag, mit bestätigten Fusionsgesprächen zwischen Deutsche Bank und Coba sowie einer Gewinnwarnung von Leoni, beschränken sich die Handelsimpulse am Dienstag auf MDax-Unternehmenszahlen wie Stada und einige Konjunkturdaten und -prognosen.

1 - Vorgaben aus den USA

Vor dem Treffen der US-Notenbank Fed Mitte der Woche haben die Anleger an der Wall Street nur wenig Interesse an größeren Engagements gezeigt. Die wichtigsten Indizes lagen am Montag im Plus. Derzeit würden die Investoren "einfach auf ihren Händen sitzen und abwarten, was die Fed zu sagen hat", sagte der Marktstratege Ryan Nauman von Informa Financial Intelligence. Die Notenbank beginnt ihre zweitägigen Beratungen am Dienstag.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,3 Prozent auf 25.914 Punkte. Der breiter gefasste S&P legte um 0,4 Prozent auf 2833 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,3 Prozent auf 7714 Zähler.

2 - Handel in Asien

Gewinnmitnahmen haben den Aktienmarkt in Tokio am Dienstag belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 21.528 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls 0,3 Prozent nach auf 1608 Stellen. Die Umsätze blieben allerdings gering. Händler verwiesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...