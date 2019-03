Bis Anfang 2018 hinein kannte die Aktie von Goldman Sachs praktisch nur eine Richtung, und diese war klar aufwärts gerichtet. Dabei gelang es bei 275,31 US-Dollar ein vorläufiges Top zu markieren, anschließend rutschte das Wertpapier in einen nunmehr ein Jahr andauernden Abwärtstrend ab. Zeitweise schien zu Jahresende sogar ein Trendbruch möglich, aber schnell orientierten sich Investoren an den Verlaufstiefs aus Mitte 2016 und schoben das Wertpapier wieder zurück in den Bereich von rund 200 US-Dollar aufwärts. Dort allerdings treffen gleich drei wichtige Hürden zusammen, zum einen die gleitenden Durchschnitte EMA 50 und 200 auf Wochenbasis sowie ein Horizontalwiderstand bei rund 210 US-Dollar. Die bisherige Erholungsbewegung seit Ende Dezember kann bislang als zweiwellig identifiziert werden, eine weitere Kaufwelle steht demnach noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...