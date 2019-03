Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Sanofi -0,41% auf 79,22, davor 12 Tage im Plus (9,38% Zuwachs von 72,73 auf 79,55), Williams Grand Prix +0,67% auf 15,1, davor 10 Tage ohne Veränderung , Tomorrow Focus +1,9% auf 2,68, davor 7 Tage im Minus (-5,57% Verlust von 2,79 auf 2,63), Saint Gobain -0,48% auf 32,945, davor 6 Tage im Plus (6,33% Zuwachs von 31,14 auf 33,1), Münchener Rück 0% auf 216,6, davor 6 Tage im Plus (3,88% Zuwachs von 208,5 auf 216,6), VISA -0,32% auf 154,96, davor 6 Tage im Plus (5,88% Zuwachs von 146,83 auf 155,46), BB Biotech-0,21% auf 72,9, davor 6 Tage im Plus (6,49% Zuwachs von 68,6 auf 73,05), MTU Aero Engines -0,4% auf 196,9, davor 5 Tage im Plus (5,22% Zuwachs von 187,9 auf 197,7), Sixt -2,12% auf 94,5, davor 5 Tage im Plus (13,32% Zuwachs von 85,2 ...

