Dennis Mullenberg "hat verstanden", dass von seiner und Boeings Arbeit Leben abhängen. Der Konzernchef hat in einem Brief Maßnahmen angekündigt.

Nach dem Absturz zweier Boeing-Maschinen vom Typ 737 Max hat sich Konzernchef Dennis Mullenberg an Fluggäste und Airlines gewandt. Das Unternehmen verstehe, dass Leben von der Arbeit abhingen, die bei Boeing verrichtet werde, schrieb Mullenberg in einem vom US-Konzern am Montag veröffentlichten Brief. Sein Unternehmen stütze daher auch die laufenden Ermittlungen.

Aufgrund der Daten, die nach den beiden Abstürzen verfügbar seien, ergreife Boeing Maßnahmen, um die Sicherheit der 737 Max absolut zu gewährleisten. Boeing kooperiere mit ...

