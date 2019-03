Amazon (WKN:906866) eröffnet eine weitere Front in den Lebensmittelkriegen. Weniger als zwei Jahre nachdem das immer ehrgeizigere Unternehmen durch die Übernahme von Whole Foods Market Schockwellen durch die US-Lebensmittelindustrie geschickt hat, hat Amazon nun Pläne für den Aufbau eines eigenen Supermarkt-Imperiums von Grund ausgearbeitet. Laut The Wall Street Journal hat Amazon bedeutende Schritte zur Eröffnung eigener Lebensmittelgeschäfte unternommen, einschließlich der Unterzeichnung von Mietverträgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...