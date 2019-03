Von Nathan Allen

PARIS (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Axa wird künftig nicht mehr die Mehrheit an seiner börsennotierten US-Tochter Axa Equitable Holdings halten. Wie das französische Unternehmen mitteilte, will es weitere Aktien über ein Sekundärangebot verkaufen.

So will die Axa SA 40 Millionen Aktien des US-Unternehmens anbieten. Die begleitenden Banken bekommen die Option, weitere 6 Millionen Aktien zu erwerben. Parallel dazu wird Axa zusätzlich 30 Millionen Aktien der Axa Equitable Holding zurück an das US-Unternehmen verkaufen.

Die Aktie von Axa Equitable hat am Montag bei 20,85 Dollar geschlossen.

Nach Abschluss der Transaktion wird der Anteil der Franzosen an Axa Equitable auf unter 50 Prozent sinken. Folglich wird die AXA SA auch im Board nur noch mit drei von neun Direktoren vertreten sein.

March 19, 2019

