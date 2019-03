Das Ende der Nullzinsen in der Eurozone wird nicht so schnell nicht kommen. Im Rahmen der letzten Zinssitzung verschob die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinswende erneut. Zuvor hatte es noch geheißen, dass womöglich zum Sommer 2019 eine Anhebung anstehen könnte. Nun heißt es, dass sich mindestens bis Ende 2019 nichts an den Nullzinsen ändert.

Diese Nachricht ging an den Immobilienaktien nicht spurlos vorbei, Vonovia legte - wie der Kursverlauf der letzten Tage nur zu gut zeigt - dynamisch auf 46,46 Euro zu. Obwohl das Papier seit diesem Verlaufshoch grob seitwärts konsolidiert, ist das ein gutes Zeichen. Denn die zwischengeschaltete Pause spielt sich in einem trendbestätigenden symmetrischen Keil ab und birgt aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial. Aber auch fundamental sind die Risiken steigender Zinsen als tendenziell gering einzustufen.

Fortsetzungsmuster in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...