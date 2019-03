Nur eine Woche nach dem bisherigen Rekord gibt es schon den nächsten. In Kalenderwoche elf erreichten Windkraft, Photovoltaik und Co. einen Anteil von knapp 67 Prozent an der Nettostromerzeugung.Der Rekord hielt nur eine Woche. Mit 65 Prozent erreichten die Erneuerbaren in der Kalenderwoche zehn einen Anteil, wie sie ihn eigentlich erst 2030 haben sollten. Nur eine Woche später vermeldet Energy-Charts vom Fraunhofer-ISE nun, dass Windkraft, Photovoltaik und Co. nochmals zulegten und 66,9 Prozent in der vergangenen Woche (Kalenderwoche elf) verzeichneten. Allein die in Deutschland installierten ...

