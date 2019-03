Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche haben sich die Rentenmärkte in engen Bahnen bewegt und schlossen letztlich kaum verändert, so die Analysten der DekaBank.Der britische Eiertanz um den Brexit habe keine Impulse ausgelöst.Das Highlight dieser Woche bleibe der FED vorbehalten. Mit einer Zinsänderung werde nicht gerechnet, wohl aber mit einer Anpassung der Erwartungen der FED-Mitglieder an den künftigen Zinspfad. Dieser sollte von bisher durchschnittlich drei jährlichen Zinsschritten bis Ende 2020 auf ein bis zwei Anhebungen geändert werden. Mit Interesse werde verfolgt, ob die FED jetzt schon Änderungen zur Bilanzrückführung bekannt gebe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...