+ 4 % und + 8 % Tagesgewinn war die erste Prämie gestern für die Bankenfusion zwischen Deutsche Bank und Commerzbank. Das ist nicht üppig. Allseitige Skepsis liegt im Raum. Wenn jedoch so viele Skeptiker ohne eigene Bankkenntnis das Thema bestimmen, ist mehr dran, als gewöhnlich zu erkennen ist. Wenn zwei große Banken sich ernsthaft hinsetzen kommt es darauf an, was wirkliche Sachkenntnis zur Sache beiträgt. Die Fusionsstory der zwei Banken hat erst begonnen. Die Gerüchteküche wird diese Woche neu gespeist werden. Bleiben Sie dran!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info