Paris (www.aktiencheck.de) - Das seit Wochen wahrscheinlichste Szenario, die Verschiebung des Brexits, scheint nun ausgemachte Sache zu sein, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Fondsmanager der La Financière de L'Echiquier. In drei Abstimmungen kurz nacheinander hätten die britischen Abgeordneten nochmals das zwischen Theresa May und der Europäischen Union ausgehandelte Austrittsabkommen sowie die Option eines ungeregelten Brexits verworfen und schließlich für einen späteren Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU gestimmt (und hätten zugleich die Option eines zweiten Referendums verworfen). ...

