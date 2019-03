BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist mit seinen neuen Budgetplanungen auf massive Kritik gestoßen. Hauptstreitpunkt sind die von Scholz geplanten Einschnitte bei Flüchtlingshilfen und die mittelfristigen Planungen für den Verteidigungshaushalt. Scholz will die Bundesmittel für die Flüchtlingsintegration von bisher jährlich 4,7 Milliarden Euro auf 1,3 Milliarden zurückfahren und plant für das Verteidigungsbudget bis 2023 lediglich mit einer Nato-Quote der Verteidigungsausgaben vom Bruttoinlandsprodukt von 1,25 Prozent.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erklärte, der Vorschlag des Bundesfinanzministers zu den Flüchtlingsmitteln sei "indiskutabel". Gesellschaftlicher Zusammenhalt sei nur zu erreichen, wenn der Bund auch weiterhin seiner Verantwortung gerecht werde, Länder und Kommunen angemessen bei der Daueraufgabe Integration zu unterstützen. "Wer den Kommunen die Erstattung der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft streichen will, provoziert Steuererhöhungen in den Kommunen wegen der Flüchtlinge - und zündelt damit an dem Konflikt, den wir gerade mühsam befrieden konnten", sagte Laschet der Rheinischen Post.

Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) äußerte sich kritisch. Scholz versuche, "sich zu Lasten der Länder davonzustehlen", sagte er demselben Blatt. Bouffier ging davon aus, "dass es hier noch zu erheblichen Diskussionen zwischen Ländern und Kommunen auf der einen Seite und dem Bund auf der anderen Seite" kommen werde.

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, warnte in dem Blatt, jetzt an den Mitteln zu sparen "bedeutet, den Integrationserfolg zu gefährden". Mittel- und langfristig würden die gesamtgesellschaftlichen Folgekosten die kurzfristigen Einspareffekte deutlich übersteigen. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warnte Scholz laut RBB vor einer Kürzung. Zwar stiegen die Flüchtlingszahlen nicht mehr, die Anforderungen an die Integrationsarbeit seien aber nach wie vor hoch, sagte Scholz' Parteifreundin.

Nato-Quote weit von 2 Prozent entfernt

Laut den Eckwerten für das Budget 2020 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2023, die am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden sollen, will Scholz trotz eines schwächeren Wachstums an einem ausgeglichenen Bundeshaushalt festhalten. Damit die schwarze Null zu halten sei, müssten alle Ressorts Beiträge leisten, hieß es aus dem Finanzministerium. Angesetzt wird ein pauschaler Sparbeitrag von insgesamt 2,5 Milliarden Euro. Nach der Planung sollen die Ausgaben nächstes Jahr dann um 1,7 Prozent auf 362,6 Milliarden Euro steigen.

Im Verteidigungshaushalt sind zwar für 2020 rund 2,1 Milliarden Euro mehr gegenüber dem Finanzplan für 2019 eingeplant, womit die Nato-Quote auf 1,37 Prozent ansteigen soll. Danach soll die Quote aber wieder sinken, von 1,33 Prozent im Jahr 2021 über 1,29 Prozent 2022 bis auf 1,25 Prozent im Jahr 2023. Man müsse "auf Sicht fahren", hieß es. Deutschland hat der Nato eigentlich eine Steigerung auf 1,5 Prozent versprochen. Die USA pochen auf deutlich mehr Mittel.

Die mittelfristige Abkehr von dieser Verpflichtung führte umgehend zu Kritik von US-Seite. Damit entferne sich Deutschland vom Nato-Ziel, bis 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, bemängelte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, laut Deutschlandfunk. Dass die Bundesregierung erwäge, ihre ohnehin schon "inakzeptablen" Beiträge zur militärischen Einsatzbereitschaft auch noch zu reduzieren, sei ein beunruhigendes Signal an die Verbündeten.

Auch beim Koalitionspartner Union stießen die Pläne auf Kritik. Der Unions-Haushaltssprecher Eckhardt Rehberg (CDU) sagte dem Sender, mit Scholz' Plänen für den Verteidigungs- und Entwicklungsetat mache Deutschland sich "international nicht glaubwürdig". Scholz müsse im Haushalt "endlich eine klare Linie" fahren, verlangte Rehberg.

