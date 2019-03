Zürich - WisdomTree, Anbieter von Exchange-Traded Funds ("ETF") und ExchangeTraded Products ("ETP"), führt die WisdomTree Investor Solutions-Plattform ein. Diese unterstützt Investmentmanager dabei, sich effektiver mit Klienten und potenziellen Kunden auseinanderzusetzen sowie Portfolios zu modernisieren, um sie an die sich verändernden Bedürfnisse der Investoren anzupassen.

Zu dem Programm gehört auch der marktführende Digital Portfolio Developer (DPD), ein erweitertes Tool für Investoren zum Portfolioaufbau. Professionelle Klienten können auf der Website von WisdomTree auf das DPD-Tool zugreifen. Es dient als Ressource, um bestehende Portfoliobestände zu analysieren, Unterstützung bei der Erkennung von Chancen zur potenziellen Ergebnisoptimierung zu geben und Portfolios anhand einer Vielzahl von Marktszenarien Stresstests zu unterziehen. Nach der erfolgreichen Einführung in den USA und Kanada 2017 ist DPD nun auch in der Schweiz verfügbar.

Frank Spiteri, European Head of Distribution, kommentiert: "In der Asset-Management-Branche kommt es derzeit zu gewaltigen Veränderungen. Unseres Erachtens spielt Technologie eine zentrale Rolle dabei, Investmentmanager in die Lage zu versetzen, effizient und wettbewerbsfähig zu agieren. Wir sind sicher, dass dieses Tool Investmentmanager befähigt, Investmententscheidungen zu optimieren. Dadurch bleibt ihnen mehr Zeit, um neue Möglichkeiten der Interaktion mit ihren Klienten auszuloten."

