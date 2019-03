BERLIN (Dow Jones)--Die Union hat in einer aktuellen Umfrage einen Punkt an Boden verloren, während die SPD einen Punkt gewonnen hat. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union auf 29,5 Prozent und die SPD auf 16 Prozent, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend. Die FDP gewinnt nach der Umfrage ebenfalls einen Punkt auf 9 Prozent, die Grünen (17,5 Prozent), die AfD (14,5 Prozent) und die Linke (9 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche.

Die große Koalition aus CDU/CSU und SPD verfehlt laut der Erhebung, für die vom 15. bis zum 18. März insgesamt 2.030 Personen befragt wurden, mit 45,5 Prozent weiter eine parlamentarische Mehrheit. Ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen erreicht mit zusammen 56 Prozent hingegen eine deutliche Mehrheit. Noch mehr Sitze entfielen auf eine Kenia-Koalition aus CDU/CSU, SPD und Grüne, die zusammen auf 63 Prozent kommen. Eine Deutschland-Koalition aus CDU/CSU, SPD und FDP erreicht 54,5 Prozent. Rot-Rot-Grün kommt dagegen nur auf 42,5 Prozent.

"Es gibt nur Regierungsoptionen unter Führung der Union", analysierte Insa-Chef Hermann Binkert. "Ein rot-rot-grünes Bündnis ist allein rechnerisch derzeit unmöglich."

