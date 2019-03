Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Wir hatten zuletzt die Marke von 2,61% als Schlüsselgröße auf der Unterseite identifiziert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Per Wochenschlusskurs sei die 10-jährige Rendite USA inzwischen unter diesen Katalysator gerutscht, womit gleichzeitig auch die Jahreshochs von 2016 und 2017 bei2,64/2,63% wieder unterschritten worden seien. Die seinerzeit beschriebenen Kursmuster in Form eines massiven "bearish engulfing" sowie des nach unten aufgelösten symmetrischen Dreiecks würden sich also als die erwarteten Belastungsfaktoren erweisen, zumal auch auf Monatsbasis die Ausbildung des äquivalenten negativen Candlestickmusters drohe. Aus der Höhe des beschriebenen Dreiecks lasse sich ein rechnerisches Abschlagspotenzial bis rund 2,35% ableiten, welches recht gut mit den verschiedenen Hochs bei cirka 2,40% harmoniere. Perspektivisch müssten Anleger also mit einem Unterschreiten des Renditetiefs von Anfang Januar bei 2,54% rechnen. Um den Trend fallender Renditen zu stoppen, sei dagegen eine Rückeroberung der unteren Dreiecksbegrenzung (akt. bei 2,67%) notwendig, so dass dieses Level als Stopp-Loss prädestiniert sei. (19.03.2019/alc/a/a) ...

