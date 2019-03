Eltern werden von hohen Beiträgen zur Krankenversicherung in der Elternzeit überrascht. Das betrifft unverheiratete Paare, aber auch Ehepaare, wenn ein Partner privat krankenversichert ist. Was Eltern wissen müssen.

Die Enddreißigerin aus Frankfurt hatte vor der Geburt ihrer Tochter viel geplant und gerechnet. Und doch wurde sie böse überrascht. Von 1800 Euro Elterngeld muss sie nun jeden Monat gut 180 Euro an Beitrag für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung abzweigen. "Hochgradig ungerecht", findet sie. Alexander Beurmann, Honorar-Versicherungsberater der Kanzlei Falken Sammer Deppner aus Hamburg, kennt das Problem. Betroffen sind vor allem freiwillig gesetzlich Versicherte, die nicht verheiratet sind. Denn obwohl während einer Elternzeit ihr Gehalt wegfällt, behalten sie in der gesetzlichen Krankenkasse (GKV) ihren Status. Sie werden also weiter wie Besserverdiener mit wenigstens 5062,50 Euro Bruttomonatseinkommen eingestuft. Zwar fällt auf das Elterngeld ...

