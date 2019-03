FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert sind Europas Börsen in den Handel am Dienstag gestartet. Händler vermissen Impulse. Mit dem Beginn der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank dürften Anleger zunächst eine abwartende Haltung einnehmen. Es wird spekuliert, dass die Währungshüter die Wachstumsprognosen für die US-Wirtschaft nach unten anpassen werden. Für Anleger interessant sind mögliche Details zur künftigen Bilanzreduzierung. Die Fed gibt ihre Entscheidung am Mittwochabend bekannt. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 11.700, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.396 Zähler nach oben.

Für Zurückhaltung sorgen auch die andauernden Unsicherheiten rund um den Brexit. Der Sprecher des britischen Unterhauses, John Bercow, hat der britischen Regierung überraschend eine weitere Abstimmung über das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen untersagt. Bercow verwies auf eine Parlamentsvereinbarung aus dem 17. Jahrhundert, wonach die Regierung einen bereits abgelehnten Text in einer Sitzungsperiode nicht noch einmal zur Abstimmung vorlegen darf.

Von dieser Regel wurde seit 1912 kein Gebrauch mehr gemacht. Auf Fragen der Abgeordneten zu seiner Entscheidung sagte Bercow, sie bedeute "in aller Wahrscheinlichkeit", dass die Regierung einen Weg finden müsse, das Brexit-Abkommen substanziell zu verändern, bevor es erneut zur Abstimmung gestellt werden könne.

Da weder Regierung noch Unterhaus einen harten Brexit wünschen, sehen Marktbeobachter die neue Entwicklung als Beleg dafür, dass das Vereinigte Königreich die Verschiebung des Austrittstermins weiter zeitlich ausdehnen dürfte. Diese Sicht gilt auch als Begründung für die Erholung des Pfund. Denn die britische Währung hatte zunächst mit Abgaben auf die Schlagzeilen aus London reagiert, erholt sich aber seit dem kontinuierlich.

Start der 5G-Auktion noch kein Thema für Telekomaktien

Am Dienstag beginnt die deutsche 5G-Auktion in Mainz. Mit einer unmittelbaren Kursreaktion der teilnehmenden Telekommunikationsunternehmen rechnen Händler zunächst nicht. Wie die Erfahrung früherer Auktionen zeigt, kann sich diese über Wochen hinziehen. Entscheidend ist letztlich die Frage, wieviel Geld die Telekombetreiber für die Frequenzen zahlen. Legendär ist die UMTS-Auktion aus dem Jahr 2000, die 50 Milliarden Euro in die Kassen des deutschen Fiskus gespült hatte. Eine Investition, die sich für die Unternehmen nie rechnete.

Aus dieser Erfahrung dürften die Telekomunternehmen gelernt haben. Nicht nur müssen die Frequenzen ersteigert werden, im Anschluss müssen Milliarden in die neue 5G-Infrastruktur investiert werden. Ob sich diese Investitionen langfristig lohnen, ist zum derzeitigen Zeitpunkt vollkommen unklar. Neben der Deutschen Telekom (plus 0,1 Prozent) nehmen Vodafone (plus 0,6 Prozent), Telefonica Deutschland (minus 0,2 Prozent) sowie 1&1 Drillisch (plus 0,3 Prozent) an der Versteigerung teil.

Fraport verlieren 1,4 Prozent, nachdem die Aktie vor Eröffnung noch mit Aufschlägen notiert hat. Die Geschäftszahlen seien leicht über den Erwartungen ausgefallen, heißt es im Handel. Erfreulich ist auch die Dividende, die mit 2 Euro je Anteilsschein klar über der Marktschätzung von 1,77 Euro liegt. Allerdings scheinen sich einige Anleger am Ausblick zu stören.

Nach Bekanntgabe der endgültigen Geschäftszahlen ziehen Wacker Chemie leicht an. Neu war lediglich die Dividendenankündigung von 2,50 Euro. Vorbörslich hatte ein Händler noch darauf verwiesen, dass diese unter den Erwartungen ausgefallen sei und die Aktie belasten könnte. Dem ist aber nicht so. So hatte die DZ Bank die nun genannte Dividendenhöhe niedriger geschätzt.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.396,32 0,25 8,38 13,16 Stoxx-50 3.136,32 0,43 13,29 13,63 DAX 11.699,55 0,36 42,49 10,80 MDAX 25.276,42 0,22 56,19 17,09 TecDAX 2.679,01 0,62 16,58 9,34 SDAX 10.956,14 0,39 42,32 15,22 FTSE 7.336,31 0,51 37,12 8,49 CAC 5.417,27 0,08 4,44 14,51 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,08 -0,01 -0,17 US-Zehnjahresrendite 2,59 -0,01 -0,09 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:26 Uhr Mo 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1353 +0,16% 1,1348 1,1334 -1,0% EUR/JPY 126,35 +0,07% 126,25 126,17 +0,5% EUR/CHF 1,1356 +0,04% 1,1349 1,1342 +0,9% EUR/GBP 0,8560 +0,02% 0,8553 0,8567 -4,9% USD/JPY 111,29 -0,10% 111,24 111,31 +1,5% GBP/USD 1,3261 +0,13% 1,3275 1,3230 +3,9% Bitcoin BTC/USD 3.958,53 -0,35% 3.962,55 3.965,90 +6,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,28 59,09 +0,3% 0,19 +28,7% Brent/ICE 67,92 67,54 +0,6% 0,38 +24,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.305,86 1.303,45 +0,2% +2,41 +1,8% Silber (Spot) 15,38 15,34 +0,2% +0,04 -0,8% Platin (Spot) 839,50 833,50 +0,7% +6,00 +5,4% Kupfer-Future 2,93 2,91 +0,7% +0,02 +11,0% ===

March 19, 2019

