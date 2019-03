Velodyne Lidarsensoren bieten Fahrzeugherstellern und Tier-1-Lieferanten Intelligenz für Fahrzeugautonomie und Fahrerassistenzsysteme

Velodyne Lidar, Inc. gab heute bekannt, dass seine Surround-View-Lidar-Lösungen zur Erfassung umfangreicher Wahrnehmungsdaten beim Testen und Validieren auf der autonomen NVIDIA DRIVE-Fahrplattform verfügbar sind, die eine vollständige 360-Grad-Rezeption in Echtzeit ermöglicht und so eine hochpräzise Lokalisierung und Wegplanung ermöglicht.

Proven through learning from millions of road miles, Velodyne sensors help determine the safest way to navigate and direct a self-driving vehicle. (Photo: Business Wire)