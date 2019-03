Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Adidas von 230 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel berücksichtige die Umsatzrisiken für den Sportartikelhersteller in der zweiten Jahreshälfte, schrieb Analystin Sophie Park in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings bleibe die Bewertung der Aktie im Branchenvergleich anspruchslos./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 01:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-03-19/11:08

ISIN: DE000A1EWWW0