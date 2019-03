FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS INITIATES TATE & LYLE WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 800 PENCE - BERENBERG CUTS MARSHALLS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 620 (580) PENCE - BERENBERG CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 540 (590) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1870 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BP PRICE TARGET TO 615 (590) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 345 (367) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SECURE INCOME PRICE TARGET TO 457 (417) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 185 (200) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 590 (610) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4900 (5400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 1960 (2000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 614 (606) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 86 (100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES INFORMA TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 840 P - PEEL HUNT CUTS MEARS GROUP PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS POLYPIPE TO 'ADD' ('BUY') - UBS RAISES AVAST PRICE TARGET TO 400 (320) PENCE - 'BUY'



