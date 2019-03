Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) blieben die Volumen auf einem eher tiefen Niveau. Im Vergleich zur Vorwoche fiel der Gesamtumsatz um 8,6 Prozent auf 1,4 Millionen Franken. Die Anzahl der Abschlüsse verringerte sich auf 96 von 101. Derweil machte der eKMU-X-Index 1,0 Prozent gut auf 1'307,67 Punkte. Impulse von Seiten Unternehmensneuigkeiten blieben weitgehend aus.

Mit höherem Volumen fielen die Aktien der Brauerei Schützenarten auf. In fünf Transaktionen setzten sie 220'150 Franken um. Neuigkeiten zum Unternehmen gab es keine.

Reger Handel war in den Valoren der Espace Real Estate (211'070 Franken in 5 Abschlüssen) und der NZZ (133'960 Franken in 10 Abschlüssen) zu beobachten. Der NZZ-Geldkurs verlor 5,9 Prozent. Die Titel der acrevis Bank generierten mit 182'429 Franken in 11 Transaktionen den dritthöchsten Umsatz der Berichtswoche. Der Geldkurs beendete die Berichtswoche mit einem Minus von 1,7 Prozent.

Auch die Partizipationsscheine von Weleda standen auf dem Radar der Investoren. In fünf Trades generierten sie 104'610 Franken.

Mit einem Plus von 4,6 Prozent waren die Aktien der Schilthornbahn Wochengewinner. Dahinter machten die Valoren der Nidwaldner Kantonalbank 3,0 Prozent gut und Espace Real Estate stiegen um 2,2 Prozent.

Auf der Verliererseite büssten die Papiere von Precious Woods mit einem Minus von 6,3 Prozent am meisten ein.

Unternehmensneuigkeiten gab es nur wenige. Der Energiekonzern Repower gab bekannt, dass er in den Ausbau eines Windparks im brandenburgischen Lübbenau investiert. Die Investitionssumme beläuft sich auf 6,8 Millionen Euro.

Für Hof Weissbad war das Geschäftsjahr 2018 von diversen baulichen Massnahmen geprägt. Der Umsatz fiel mit 17,3 Millionen Franken um 11,2 Prozent tiefer aus. Unter dem Strich resultierte unter anderem aufgrund hoher Investitionen und höheren Abschreibungen ein deutlich tieferer Reingewinn von 19'000 (258'000) Franken. Durch die fehlenden Umsätze im Januar und Februar sind die Zahlen mit dem Vorjahr allerdings nur bedingt vergleichbar.

Tiefrote Zahlen präsentierte Biella-Neher. Der Umsatz fiel im Geschäftsjahr 2018 um gut 6 Prozent auf 121,1 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis sank auf -13,2 Millionen von 2,7 Millionen Franken im Vorjahr. Der Jahresverlust lag bei 14,9 Millionen Franken nach einem Vorjahresgewinn von 3,2 Millionen Franken. Gleichzeitig wurde publik, dass die in Paris beheimatete Exacompta SAS ein öffentliches Kaufangebot machte für alle sich im Publikum befindenden Biella-Aktien zu einem Preis von 4'607 Franken pro Aktie. Das Kaufangebot begann am 15. März und soll bis am 12. April (16.00 Uhr) dauern.

