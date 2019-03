Mannheim - In Deutschland hat sich die Stimmung von Finanzexperten im März stärker als erwartet aufgehellt. Wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte, stieg der entsprechende Indikator um 9,8 Punkte auf minus 3,6 Zähler. Das ist der fünfte Anstieg in Folge und der höchste Indexstand seit vergangenen Mai.

Analysten hatten im Schnitt eine Verbesserung erwartet. Sie waren aber nur von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...