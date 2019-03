Berlin (ots) -



Christen sollten bei der Auswahl von Spendenorganisationen darauf achten, welche Werte die von ihnen unterstützten Werke vertreten. "Christen haben noch mehr zu bieten als sauberes Wasser - wir haben das 'lebendige Wasser', Jesus Christus", sagte der Vorstand der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse, Sylke Busenbender, anlässlich des Weltwassertags am 22. März. Laut dem aktuellen Weltwasserbericht der Vereinten Nationen haben mehr als zwei Milliarden Menschen keinen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser. Viele von ihnen trinken aus verunreinigten Gewässern. Die Folge sind Krankheiten, an denen pro Jahr schätzungsweise mehr als 840.000 Menschen sterben. Samaritan's Purse kämpft bereits seit langem für den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Aktuell engagiert sich der Verein mit dem Projekt "Dreh den Hahn auf" in Kambodscha. "Wir führen Hygieneschulungen durch, bauen Bio-Sand-Wasserfilter und ermöglichen Familien den Bau von Latrinen", erklärt Busenbender. "Auf diese Weise sank im vergangenen Jahr die Zahl der Durchfallerkrankungen im Einsatzgebiet signifikant."



Image der Kirche wandelt sich



Gleichzeitig berichteten die Mitarbeiter vor Ort auch von ihrer Hoffnung im Glauben an Gott. "Die Folge: In unserer Einsatzregion hat sich das Bild von Kirche deutlich gewandelt." Hätten zu Beginn des Projekts nur 2 % der Bevölkerung eine positive Meinung über Christen gehabt, seien es Ende 2018 fast 30 % gewesen. "Es sind sogar fünf Gebetsgruppen entstanden." Weltweit hat Samaritan's Purse allein im vergangenen Jahr mehr als 360.000 Personen in 16 Ländern im Rahmen von Wasser-, Sanitär- und Hygieneprojekten (WASH) unterstützt. Informationen zur Arbeit sind unter www.die-samariter.org zu finden. Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11



