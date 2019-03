Mit einem moderaten Plus wird die Wall Street zur Eröffnung am Dienstag erwartet. Die Blicke sind auch weiterhin auf die Sitzungen der Notenbanken im Wochenverlauf gerichtet. Am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank, der am Donnerstag die Bank of England folgt. Es werden zwar keine Zinsschritte erwartet, doch schauen die Investoren auf Aussagen zur konjunkturellen Entwicklung und den Auswirkungen politischer Einflüsse, wie dem Brexit. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,3 Prozent zu.

Die Notenbanker der Fed könnten sich endgültig von Zinserhöhungen in diesem Jahr verabschieden. Schon im Januar hieß es, die Notenbank werde den Zinssatz vorerst nicht anheben. Man wolle zuerst beobachten, wie sich die schwächelnde Weltwirtschaft, schwelende Handelskonflikte, der Brexit und die Volatilität an den Märkten auf die US-Wirtschaft auswirken. "Wenn sie sagen, dass sie in diesem Jahr eine Zinserhöhung erwarten und dass sie datenabhängig bleiben, wäre das ein positives Signal für die Märkte", sagt Shannon Saccocia, Chief Investment Officer der Vermögensverwaltungsgesellschaft Boston Private.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist recht übersichtlich. Es wird lediglich der Auftragseingang der Industrie für Januar bekannt gegeben.

Bei den Einzelwerten dürfte es für die Revlon-Aktie deutlich nach unten gehen. Der Kosmetikhersteller hat für das vierte Quartal einen Verlust gemeldet, während Analysten mit einem Gewinn gerechnet hatten. Zudem hat Revlon nach eigenen Angaben erhebliche Schwachpunkte bei der internen Kontrolle der Bilanzierung des Geschäftsjahrs 2018 entdeckt und wird deshalb die erforderlichen Dokumente etwas später bei der US-Börsenaufsicht einreichen. An den vorläufigen Zahlen werde sich indessen wohl nichts ändern, hieß es. Die Aktie ist vor der Startglocke noch nicht aktiv - nachbörslich büßte sie 9 Prozent ein.

Für die Boeing-Aktie deuten sich weitere Verluste an, sie verliert vorbörslich 0,6 Prozent. Boeing-Chef Dennis Muilenburg hat sich um Schadensbegrenzung bemüht. In einer Video-Botschaft versicherte er Kunden und Passagieren, sein Unternehmen sei der Sicherheit verpflichtet. Am Vortag hieß es, das US-Verkehrsministerium wolle die Zulassung des betroffenen Typs 737-MAX 8 durch die US-Flugsicherheitsbehörde FAA prüfen, so mit den Vorgängen vertraute Personen.

