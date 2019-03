"Hydro wurde in den frühen Morgenstunden des Dienstag Opfer eines umfangreichen Cyberangriffs, der sich auf den Betrieb in mehreren Geschäftsbereichen des Unternehmens auswirkte. Die IT-Systeme in den meisten Geschäftsbereichen sind betroffen und Hydro stellt so weit wie möglich auf den manuellen Betrieb um. Hydro arbeitet daran, den Angriff einzudämmen und zu neutralisieren, kennt aber noch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...