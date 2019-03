Die kanadische Go Cobalt (WKN A2JN3N / CSE GOCO), die mit ihren Projekten mittlerweile fast alle Metalle abdeckt, die in der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz kommen, meldet interessante Neuigkeiten von ihrem Monster-Projekt. Nach Auswertung tektonischer Daten nämlich hat man vier große Verwerfungssysteme identifiziert! Go Cobalt wertete dazu unter anderem neue Satellitenaufnahmen von der IOCG-Lagerstätte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...