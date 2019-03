Zur Ehrung visionärer Frauen, die sich für die Verbesserung des

Lebens anderer durch Bildung engagieren



Tokio (ots/PRNewswire) - Clé de Peau Beauté ist stolz, das

Programm Power of Radiance vorzustellen, eine mehrjährige

philanthropische Verpflichtung zur Anerkennung inspirierender Frauen

aus aller Welt, die mit ihrem Einsatz für die Bildung von Frauen und

Mädchen einen langfristigen positiven Einfluss auf deren Leben

bewirkt haben. Im Rahmen des Programms wird jährlich eine

Preisträgerin ausgewählt, die eine Förderung erhält und sie einer

guten Sache Ihrer Wahl spenden kann, um Bildungsinitiativen für

Frauen und Mädchen zu unterstützen. Durch dieses Unterfangen will Clé

de Peau Beauté Frauen und Kindern mithilfe des Geschenks von Wissen

und Lernen stärken und spürbar etwas bewirken, indem Ausstrahlung

(Power of Radiance) in der Welt entfacht wird.



Die Gastgeberinnen der Auftaktveranstaltung zur Lancierung von

Power of Radiance waren Felicity Jones, die weltweite

Markenbotschafterin von Clé de Peau Beauté, und die erste

Preisträgerin des Programms Muzoon Almellehan, Bildungsaktivistin und

die bisher erste Person mit Flüchtlingsstatus, die zur

UNICEF-Botschafterin ernannt worden ist. Weitere Unterstützung für

die Initiative brachten die Programmbeteiligten Cindi Leive, Naomi

Kawase und Belinda Lee zum Ausdruck, die ihre Erfahrungen in einer

Live-Podiumsdiskussion mit Muzoon Almellehan teilten und gemeinsam

eine motivierende Botschaft darüber vermittelten, dass es in der

Verantwortung jedes einzelnen liege, positive Veränderungen

herbeizuführen.



Bildung ist das mächtigste ausgleichende Instrument, um

Chancengleichheit zu fördern. Sie bietet Kindern eine

Aufstiegsmöglichkeit aus der Armut und einen Weg zu einer stabilen

und vielversprechenden Zukunft. Dennoch können heute mehr als 130

Millionen Mädchen* auf dem gesamten Globus nicht die Schule besuchen.



Die Bildung von Mädchen hat eine strategische Priorität bei der

Entwicklung. Besser ausgebildete Frauen sind tendenziell gesünder,

haben größeren Anteil am offiziellen Arbeitsmarkt, erzielen ein

höheres Einkommen, haben weniger Kinder, heiraten in einem späteren

Alter und ermöglichen ihren Kindern eine bessere

Gesundheitsversorgung und Bildung, falls sie sich entschließen,

Mutter zu werden. All diese Faktoren zusammen können dazu beitragen,

Haushalte, Gemeinden und ganze Nationen aus der Armut zu befreien.



Felicity Jones erklärt: "Ich weiß, wie glücklich ich mich schätzen

darf, den Zugang zu großartiger Bildung bekommen zu haben. Das ist

nicht für alle auf dem Globus der Fall und deshalb bin ich so stolz

darauf, ein Teil des Programms Power of Radiance zu sein und das

Recht auf Wissen und Lernen für alle Menschen zu unterstützen. Durch

Erfolgserlebnisse können wir danach streben, auf eine Art und Weise

zu erstrahlen, die die Welt wirklich zum Leuchten bringt."



UNICEF-Botschafterin Muzoon Almellehan erklärt: "Bildung ist die

mächtigste regulierende Kraft zugunsten von Chancengleichheit. Und

für Staaten bildet die Investition in gute Bildung für Kinder und

Jugendliche das Fundament für friedlichere und erfolgreichere

Familien, Gemeinden und Wirtschaftssysteme. Ich werde nie damit

aufhören, für diejenigen zu sprechen, deren Stimmen für zu lange Zeit

zum Schweigen gebracht wurden, bis jedes Kind die Schule besuchen und

lernen kann."



Frau Yukari Suzuki, Chief Brand Officer von Clé de Peau Beauté,

erklärt: "Wir bei Clé de Peau Beauté sind davon überzeugt, dass

wirkliche Ausstrahlung eine innere Stärke ist, die in uns allen

schlummert, aber freigesetzt werden muss. Wenn das Erstrahlen

entfacht wird, haben wir alle das Potenzial, großartige Dinge zu tun

und die Welt um uns herum tiefgreifend zu beeinflussen. Für mich ist

es eine Ehre, die inspirierende Ausstrahlung von Frauen würdigen zu

dürfen, die einen Wandel durch den befähigenden Weg der Bildung

bewirken, und ich freue mich, ihre Strahlkraft zu feiern, die auch

andere zum Strahlen bringt."



Die Förderungssumme des Programms wird durch die globalen Umsätze

des exquisiten Sortiments von Clé de Peau Beauté finanziert, das

speziell entwickelt wurde, um die Stärke der Ausstrahlung zu

aktivieren.



