FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport plant im laufenden Jahr Investitionen von bis zu 1,2 Milliarden Euro. Davon sollen 600 bis 650 Millionen am Heimatstandort Frankfurt ausgegeben werden. Die Hälfte sei für den Bau des neuen Terminal 3 vorgesehen, der planmäßig vorangeht, die andere Hälfte werde in die bestehende Infrastruktur investiert, sagte Finanzvorstand Matthias Zieschang auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt.

Für den Ausbau der beiden Flughäfen in Brasilien, der bis Jahresende abgeschlossen sein soll, sind rund 200 Millionen Euro vorgesehen. Für die Flughäfen in Griechenland will die Fraport dieses Jahr 150 bis 200 Millionen Euro ausgeben. Drei der 14 Flughäfen seien bereits fertiggestellt, sagte Konzernchef Stefan Schulte.

Schließlich sind für den Ausbau in Lima rund 150 Millionen Euro veranschlagt, diese Zahl sei aber mit den größten Unsicherheiten belastet. Das Investitionsvolumen hänge zu großen Teilen vom Fortschritt der Bauvergaben für den Terminal und die Landebahn ab.

Die Nettofinanzschulden sieht der MDAX-Konzern zum Jahresende 2019 bei etwa 4 Milliarden Euro, nach 3,5 Milliarden Ende 2018. In dem Ausblick sind Akqusitionen oder Verkäufe nicht berücksichtigt.

March 19, 2019

