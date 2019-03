Nach langem Hin und Her verhandeln die Deutsche Bank und die Commerzbank über eine Fusion. Die ersten Reaktionen im Markt fielen positiv, aber nicht glänzend aus. Die Deutsche Bank gewann zeitweise 4 % und die Commerzbank 6 %. Was sind sie wirklich wert, wenn es zu einer echten Fusion kommt und zwar nicht einem Kauf des einen durch den anderen, sondern einer paritätischen Zusammenlegung gemäß den tatsächlichen Werten der jeweiligen Bankbilanz? Darauf wird es ankommen.



Im Europavergleich sind beide die absolut billigsten Banken sowohl in Euro gerechnet als auch in Relation zu ihrer Bilanzsumme, also ihrem Geschäftsumfang. Dieses Thema ist äußerst umstritten, lässt sich gleichwohl nachzeichnen. Denn unbestritten ist:



Beide Banken erfüllen genauso wie alle anderen Europabanken die jeweiligen Kriterien, also Eigenkapital, Kernkapitalquote in drei Varianten und alle sonstigen Koeffizienten, die nach den gemeinsamen Vorschriften auch gemeinsam erfüllt werden. Einziger kritischer Punkt ist die Tatsache, dass die Deutschen am wenigsten verdienen. Als Ursache gilt das überbesetzte Personal, woraus eine ungünstige Aufwand-/Ertragsquote resultiert. Deshalb gilt es als sicher, dass bis 20.000 Jobs aufzulösen sind. Diese Zahl nennt Verdi ebenfalls. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass jede der beiden Banken gemessen an ihrer Bilanz ungleich günstiger bewertet ist als jede italienische oder spanische Bank oder auch die französischen Institute mit teilweise etwas anderer Struktur. Nun darf man weiter rechnen.



Eine Fusion ohne Freisetzung von Beschäftigten funktioniert mit Sicherheit nicht. Was kostet das? Die geschätzten Beträge liegen zwischen 15 und 20 Mrd. € als Abfindungen, die über etwa drei bis fünf Jahre zu verteilen sind, ähnlich wie nach der Fusion der Commerzbank mit der Dresdner Bank. Also muss man sie rechnerisch auch vom Wert beider Banken saldieren. Indes:



Der tatsächliche Wert der Deutschen Bank gemessen an den genannten Koeffizienten liegt nach deutschem HGB-Recht und nicht IFRS um 40 bis 45 Mrd. € oder sogar etwas mehr. Für die Commerzbank kommen die WPs auf Größenordnungen um 14 bis maximal 15 Mrd. €. Der addierte Wert beider Banken ergibt sich dann in der Weise, dass man beide Bilanzen aufeinanderlegt. Abzüglich der genannten Aufwendungen lässt sich eine sehr gerundete Größenordnung schätzen, die 100 % höher liegt, als der gegenwärtige Kurs angibt. Das wird die deutsche Bankenwette. Wie lange dauert das?



Die komplizierte Zusammenlegung von zwei Großbanken ist für jeden nachvollziehbar. Also ist jede Spekulation ebenfalls mit einer Zeitachse verbunden, aber dafür sicher, denn beide sind lebende Banken, die voll aktionsfähig sind und eine Eins-zu-Eins-Fusion verläuft im Zuge eines Aktientausches und nicht mit einer Bargeldkomponente, jedenfalls keiner in beträchtlicher Höhe. Also beginnen wir die Bankenspekulation deutscher Art als Nummer zwei nach Commerzbank und Dresdner Bank, aber auch nach der sehr gelungenen Kombination der ehemaligen Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank mit der Bayerischen Vereinsbank, die damit zu einem Modellfall wird.



