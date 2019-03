München (ots) - Spannende Geschichten rund ums Reisen mit Studiosus: Das aktuelle Kundenmagazin des Marktführers bei Studienreisen ist jetzt erschienen (https://magazin.studiosus.com/).



Auf der Agenda: Ein Blick hinter die Kulissen des australischen Royal Flying Doctor Service. Dieser rettet Menschen, wo es keine stationäre medizinische Versorgung gibt. Die Leser erfahren außerdem, wie britische Ranger Studiosus-Gäste durch den geheimnisvollen Dartmoor-Nationalpark führen und wie erlebnisreich eine Reise mit Studiosus family sein kann. Auch Förderprojekte der gemeinnützigen Studiosus Foundation e. V. werden vorgestellt. Das Studiosus-Magazin wird als Printausgabe an Studiosus-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz verschickt und erscheint auch als Online-Version.



